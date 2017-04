Voluntarios en Padre Menni

En una carta conjunta dirigida al Papa con motivo de la declaración del Año del Voluntariado por parte de la ONU, señalan que San Benito Menni “puede considerarse con derecho a ser presentado como patrón del voluntariado, bien porque su vocación como religioso hospitalario de los Hermanos de San Juan de Dios surgió de una experiencia de voluntariado en Milán, entre los heridos de la batalla de Magenta (1859), o porque más tarde, ya religioso, militó durante tres años en los campos de batalla del Norte de España como voluntario de la Cruz Roja, habiendo recibido en enero de 1874 el ánimo y la paternal bendición de Pío IX”.

Después de su ingreso en la Orden de Hermanos de San Juan de Dios el 1 de mayo de 1860, y siendo restaurador de la Orden de San Juan de Dios en España, Benito Menni solicitó el permiso a sus superiores en Roma para ingresar como voluntario en la Cruz Roja (1873-1876) y, como enfermero, ayudar a los heridos de la tercera guerra carlista que se libraba en España, “confortando, curando y asistiendo a cuantos se os presenten, sin distinción de partidos”, como lo recuerda el superior general de la Orden. Por eso, Benito Menni recibe la autorización para usar la insignia y la bandera de la Cruz Roja.

Voluntarios de la residencia Padre Menni de Pamplona (Rochapea)

Los voluntarios de Padre Menni colaboran fundamentalmente en labores de acompañamiento y actividades como pilates o incluso teatro. Es esencial para sus residentes el tiempo que les dedican estos voluntarios. Por eso, Adrián Aguirre y Leyre López, han querido contar qué significa para ellos ser voluntarios de la Clínica Padre Menni de Pamplona.

Adrián Aguirre: acompañamiento y teatro

“Inicié el voluntariado de la Clínica Padre Menni hace algo más de un año. Terminados mis estudios de Psicología, y aunque decidí no proseguir mi andadura por la parte clínica de esta disciplina, me vi con una formación que bien pudiera tener una utilidad destinada a quienes pudieran necesitarla y de esta forma decidí trabar contacto con la institución, que a lo largo de mis estudios había sido un nombre que llegué a ver en repetidas ocasiones como referente de la atención al enfermo de Salud Mental.

Desde entonces, prácticamente todas las semanas, y procurando ser todo lo constante que mis demás ocupaciones me permiten ser, acudo dos días a la semana, dos horas aproximadamente cada una, a pasear y charlar con dos señoras mayores.

Nunca me llegarán a reconocer, ni se acordarán nunca de mi nombre. Nunca hemos mantenido una conversación que contenga una sola frase con coherencia, y sin embargo, esos paseos son uno de los momentos más profundos y agradecidos que tengo cada semana porque aun no sabiendo quien soy me sonríen igual, me abrazan igual y me besan igual.

Quizás internamente sí lleguen a reconocer que soy alguien que baja con frecuencia a visitarlas, y que en su mayoría, pasamos ratos muy agradables juntos. Paseamos mucho, siempre que el tiempo lo permite, hablamos muchísimo, a nuestra manera, y nos reímos, sobre todo nos reímos a carcajadas. Son ratos muy divertidos.

Te das cuenta al final que todo lo que uno ha conocido en términos de relación es completamente accesorio para poder lograr establecer una conexión fructífera entre dos personas. Es algo muy distinto a todo lo que yo haya tenido. Nunca nos hemos dicho nada y, sin embargo, el día que me falte, lo voy a extrañar mucho.

Por otra parte, y con el tiempo, me aventuré a continuar más allá. Desde las Navidades del pasado año comenzamos a iniciar un pequeño grupito de teatro que desde entonces ha ido ganando adeptos de a poquito.

Siempre nos valemos de alguna fecha resaltable para iniciar alguna historia. Generalmente Navidad o la fiesta del Padre Fundador, San Benito Menni. Actualmente trabajamos en una obra un poco diferente a las que hemos preparado con anterioridad para celebrar los 150 años de la llegada de San Benito Menni a España.

El teatro es una actividad que si bien se realiza en su mayoría con los pacientes de psiquiatría, atrae y es susceptible de atraer a pacientes del resto de unidades, voluntarios e incluso, trabajadores del centro. En los ensayos nos cansamos todos mucho, porque se busca siempre el mejor resultado.

Uno pudiera pensar que al final, lo importante de todo esto es que los pacientes tengan un rato de actividad, algo que les entretenga y así, sea el ensayo lo principal de todo esto, sin importar mucho qué acabe pasando después el día que por fin estrenamos. Lo importante es que pasen un buen rato, no importa que pase después. Pero la verdad es que para ellos sí es importante, y tienen toda la razón. Ellos se esfuerzan muchísimo, porque entienden enseguida lo que queremos hacer cuando juntos hacemos un guion y tejemos la historia, y quieren que el día del estreno suceda precisamente eso que hemos visualizado, y así, al final, todos los que de una forma u otra participamos en todo esto nos estrujamos el coco para que al final todo salga perfecto y lo cierto es que hasta el día de hoy, hay que decir que todos los teatros que hemos organizado han salido rodados. Ellos sabiéndose artífices se motivan mucho y son quienes más se implican en todo el proceso.

Al final, los ensayos son un momento de trabajo, de esfuerzo, porque es el momento en el que intentamos alcanzar esa cota de perfección que nos hemos fijado, pero además son momentos muy distendidos, catárticos, porque unos días llegamos todos contentos pero otros días llegamos contentos solo la mitad, y ahí se habla de cosas, y compartimos momentos, compartimos las vergüenzas y al final se acaba haciendo un grupo notablemente solido en el que unos a otros se escuchan, se responden, se dan consejos y al final nos divertimos todos mucho.

Yo es lo que les digo, que aunque a veces sea cansado, que disfruten de esos ratos de ensayo en los que estamos todos juntos, porque al final, son muchas semanas de trabajo y cuando por fin llega el día del teatro, algo que ha costado madurar durante tantísimos días, de repente, en cosa de 20 o 30 minutos, pasa y se ha acabado, y se termina todo. Ya no hay más ensayos. Todo ese proceso tan cansado y tan intenso es tan solo para un momento que no es más que un suspiro. Al final son ellos quienes más nos aprietan las tuercas a los que organizamos esto y supongo que será porque al final debemos de estar haciendo una buena cosa, que ellos la disfrutan y que les da un sentido muy fuerte.

Tienen todo mi respeto y admiración por su esfuerzo y capacidad de trabajo y de superación, porque lo cierto es que, al final, todos acaban bordando el papel que les toca representar y es un placer trabajar y plantear estos proyectos con ellos. De modo que mientras se siga pudiendo hacer y haya ganas, y yo espero que esto seguirá ya en adelante por la propia inercia que ha ido tomando, seguiremos proponiendo teatros y seguiremos ensayando y sobre todo disfrutando de esos ratos que compartimos todos juntos”.

Leyre López: acompañamiento y voluntariado internacional

“Teniendo siempre como ejemplo a la figura del Padre Benito Menni que brindó toda su vida a la humanidad, traspasando fronteras y haciendo de la globalización solidaria de la Hospitalidad una realidad. Su legado continúa siendo una fuente viva de inspiración para las hermanas hospitalarias, intentando llegar a los espacios y personas donde otros no llegan, los enfermos mentales. Rompiendo con las grandes barreras sociales a las que se enfrentan estas personas en su día a día.

Para mí el voluntariado aparece y surge como una forma de vida. Pero siendo totalmente consciente que el ofrecer parte de lo que soy o tengo en favor de otras personas hace que la primera beneficiaria sea soy yo. La vida solo se convierte en plena cuando se comparte con el resto.

Para mí todo empezó, con la decisión de dedicar un verano al voluntariado internacional, era una idea que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo y desde luego fue una de las mejores decisiones de mi vida. A raíz de esa experiencia y como el voluntariado engancha me uní a hacer voluntariado a nivel local, como profesora de gimnasia principalmente. El ayudar a los demás es un continuo y en mi caso una necesidad que va mucho más allá que aportar mi tiempo unas determinadas horas a la semana”.