Nuevas marcas: Javi Gómez Noya calza On Running

Hace unos meses ya escribí sobre algunas marcas que no se suelen ver muy habitualmente en las carreras populares. En esta ocasión voy más allá y os traigo una marca de la que muchos es probable que no hayáis oído hablar. On Running.

On es un marca suiza que inició su actividad en 2005. En su ADN ha estado siempre el triatlón ya fue creada por el ex- campeón del mundo de duatlón y 6 veces campeón de pruebas Ironman Olivier Bernhard. Hasta ahora había contado para promocionar sus productos con triatletas internacionales como David Hauus y Frederik Van Lierde pero en este 2017 y han dado un gran paso hacia adelante convirtiéndose en el proveedor de calzado del Pentacampeón del Mundo Javi Gómez Noya (quien deja Mizuno tras 3 temporadas).

Esta marca joven presenta la innovación como el principal pilar de sus zapatillas. “Presumen” de que su sistema de amortiguación trabaja únicamente cuando hace falta (en el momento del impacto) bloqueándose en la fase de despegue para facilitar un impulso más potente. Por tanto, al igual que las zapatillas maximalistas, buscan combinar lo mejor de las zapatillas convencionales (amortiguación) y minimalistas (sensación de correr descalzo).

No son unas zapatillas para todos los públicos porque necesitan una técnica de carrera mínimamente eficiente. El precio oficial de las Cloudflow sube hasta los 149.95 € así que tampoco son para todos los bolsillos.

No hay más que echar un pequeño vistazo a sus principales modelos para comprobar que no se asemejan a clásicos como Asics Nimbus, Nike Vomero o Adidas Ultra Boost.

CloudFlow

Ligereza y respuesta. Peso oficial de 232 gramos y drop 6 (22 milímetros de caída en la zona del talón por 16 en el antepie). Con esta zapatilla Gómez Noya debutó (con victoria, como no podía ser de otra forma) calzándose unas On hace unos días en el Ironman 70.3 de Dubai. Una zapatilla que precisamente acaba de recibir el premio ISPO a la mejor zapatilla de Running del año 2017/18. La actual “joya de la corona” de la marca helvética.

The Cloud

Ligereza no exenta de amortiguación. 210 gramos, drop 9 (24/15).

CloudSurfer

Entrenamiento y competición. 295 gramos, drop 7 (29/22).

Aunque una gran parte del mercado esté copado pro Adidas, Asics o Nike nunca ha habido más marcas que ahora diseñando y fabricando calzado deportivo de calidad. Quizás On Running no sea para ti pero si investigas podrías llevarte agradables sorpresas. ¡Es hora de “abrir la mente“! 😉