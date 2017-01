Alternativas (más baratas) a las Asics Gel Nimbus 19

Ya estamos en 2017 y, aunque el año seguro que nos trae muchas novedades en el mercado del running, me atrevo a decir cual será la zapatilla más vendida: Asics Gel Nimbus 19. Y es que temporada tras temporada el buque insignia de la marca japonesa arrasa a nivel de ventas.

Pero como no es una zapatilla para todos los bolsillos (precio de salida al mercado 180 euros) os traigo algunas alternativas para evitar caer en la tentación y convertir la cuesta de enero en todavía más empinada.

Antes de nada decir que las Nimbus son zapatillas de running recomendadas principalmente para corredores de peso alto y pisada neutra que busquen comodidad y protección contra los impactos por encima de todo. Esto provoca que sus mejores prestaciones las den en entrenamientos regulares más centrados en el volumen que en los ritmos. Lo siguientes modelos también están esa misma línea:

New Balance 1080v6

Una de las zapatillas estrella de New Balance (y he de reconocer que una de mis debilidades personales). Gran amortiguación pero un pelín más ágil de lo habitual en este tipo de zapatillas. Más ligeras y con un drop menor (8) que las Nimbus. Muy buena opción para quienes utilicen plantillas.

Salieron hace un año a la venta y hoy en día se pueden encontrar ofertas muy

interesantes.

Mizuno Wave Enigma 5

Amortiguación y comodidad suficiente para competir con Nimbus… aunque sean bastante menos conocidas. Si no atraves con el drop 8 de la 1080 aquí tienes un “generoso” drop 12.

Su versión 6 fue lanzada en los meses finales de 2016 lo que facilita que se puedan encontrar actualmente a un precio bastante asequible.

Brooks Glycerin 13

Aunque Brooks no acaba de “romper” en España, en países como Estados Unidos tiene mucho prestigio. Dentro de su amplio catálogo una de las zapatillas más vendidas es la Glycerin, rival de segmento clara de la Nimbus. Y es que su versión 13 proporciona amortiguación más que suficiente para rodajes de cualquier kilometraje.

Su sucesora (14) fue lanzada en Primavera de 2016, así que si encuentras stock del catálogo Otoño – Invierno 2015 (AW15) no te lo penséis. Pruébala y me cuentas. 😉

Asics Gel Nimbus 17

Para cerrar una apuesta un poco arriesgada: ¡Nimbus 17! Es inferior a la Nimbus 19… pero se puede encontrar a un precio casi irresistible. Digo que es la apuesta más arriesgada porque fueron fabricadas en 2015 por lo que pueden llevar un par de años dentro de su caja. Si su proceso de almacenamiento ha sido correcto (no les ha dado el sol, sin humedad en el ambiente, etc) no debería de haber problemas… pero lo malo es que esto no lo podemos saber. Hay riesgo, pero la ganancia puede ser importante.

Nimbus 19 es una muy buena zapatilla, pero cualquiera de las zapatillas de esta lista son más baratas y pueden responder perfectamente a las espectactivas del runner más exigente. Precisamente su mezcla de calidad y precio provocan que ahora mismo estén entre las zapatillas más vendidas en ZapatillasRunning.net. En tus manos queda optar por una u otra.

***

Tras el parón navideño tenía previsto volver con mis columnas ayer, pero me surgió un imprevisto que me obligó a cambiar mis planes. El 24 volveré actualizar el blog y espero ya volver a retomar el ritmo de publicar cada dos martes. Gracias por la paciencia.