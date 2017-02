Oliver Twist llega a Pamplona

Decía el dramaturgo Arthur Miller que “el teatro es tan infinitamente fascinante porque es accidental, como la vida“. Lo atestiguan todos los que sienten una pasión original por el arte escénico. Ese arte que engulle horas de ensayo y cantidades incontables de trabajo, ilusión y emociones. Las mismas emociones que sentirán sobre el escenario este próximo domingo día 5 de febrero los integrantes del Grupo de Teatro Salesianos Pamplona en el estreno de su nueva obra, “Oliver Twist”.

El encargado de dirigir la obra es Alberto López Escuer, a quien conocí hace ya unos cuantos años de una forma casual en un entorno literario. Pronto supe que, más allá de los libros, su gran pasión era el teatro. Una pasión que se remonta a su infancia y que ha ido cultivando a lo largo de toda su vida de las más diversas formas. Lleva cerca de una década al frente del Grupo de Teatro Salesianos Pamplona y ha dirigido una interesante colección de obras clásicas y contemporáneas.

Movido por su inagotable interés por la escena, ha recorrido los principales teatros del país y ha tenido ocasión de conocer a algunos de los grandes actores y actrices del panorama nacional. Alberto disfruta escribiendo textos teatrales y, quienes le conocen bien, saben que es una de esas personas que, a golpe de tesón, trabajo y cariño, convierte en éxito cada uno de sus proyectos. El más reciente se hará realidad el próximo 5 de febrero, día del estreno de Oliver Twist.

De su ilusión y amor por el teatro me habla en esta SOPA DE LETRAS, encaramado al escenario.

¿Por qué adaptar Oliver Twist, de Charles Dickens, en el siglo XXI?

Es una historia en la que se da un paralelismo con ciertas situaciones actuales, los niños son las víctimas en muchas ocasiones de los errores de los adultos y eso se daba en el siglo XIX y por desgracia también se da en el XXI.

¿Qué aporta esa historia a los jóvenes de hoy en día?

Esta historia puede remover a los jóvenes y despertar en ellos los sentimientos de empatía y solidaridad con el personaje protagonista. Y, siendo optimistas, tal vez algún joven se anime a leer el libro.

¿Cuándo descubriste tú este libro?

Lo descubrí en la adolescencia. Mi madre me regaló este libro diciéndome: “es una historia que seguro que te gusta”. La leí durante la convalecencia de una gripe, me enganchó la historia desde el principio.

No es la primera vez que acudes a un clásico para representarlo.

Los clásicos son una fuente literaria y teatral de la que todos deberíamos beber, en el Grupo de Teatro Salesianos hemos representado Adaptaciones de Romeo y Julieta, El Rey Lear, El Medico a Palos, Cuento de Navidad, La invención de Hugo, los musicales Mamma Mia, La Bella y la bestia, Don Bosco y Los Miserables , Las lecturas dramatizadas de El Avaro y La casa de Bernarda Alba y Alicia en el País de las Maravillas por la red social de Twiter: “Twiteatro”.

¿Cuándo y cómo nació el Grupo de Teatro Salesianos de Pamplona?

La tradición del teatro en Salesianos Pamplona se remonta a sus comienzos, por ejemplo destaca en sus orígenes el Grupo Amadis. Nosotros como grupo llevamos nueve años. Incluso te puedo decir que San Juan Bosco utilizaba el teatro como elemento educativo, dentro de su sistema preventivo.

¿Quiénes lo integráis?

El grupo lo integran padres, educadores, chicos y chicas del colegio y de otros centros, lo dirige Alberto López Escuer, que coordina un grupo de trabajo, para preparar y llevar adelante la actividad. Participan un total de cincuenta personas.

¿Crees que el teatro es un gran desconocido para muchos hoy en día?

El teatro es el aliento vital de la literatura, da vida a lo que está escrito, a los personajes de la literatura. Muchos le han puesto el rostro de Lola Herrera a Carmen Sotillo en la adaptación de “Cinco horas con Mario” de Miguel Delibes. La magia que tiene el teatro hace que la literatura cobre vida propia, la enriquece.

¿De dónde te nace a ti el amor por el teatro?

De las salesianas de Huesca. A los trece años formé parte de un grupo de teatro, cuya responsable me hizo amarlo. He actuado, he escrito y dirigido, pero sobre todo he disfrutado y disfruto como espectador de grandes obras y de los grandes intérpretes.

¿Cómo es el proceso de sacar adelante una representación de estas características en un colegio?

Primero un equipo de trabajo elige una obra, la adapta a la realidad de nuestro centro, se encarga de la distribución de los papeles y los presenta al grupo de teatro. En un primer momento se hace lectura en la biblioteca del colegio y, posteriormente, se pasa al teatro donde ensayamos dos días a la semana. Durante el curso y en vacaciones se intensifican las horas de ensayo.

¿Qué es lo que destacarías como lo mejor y lo peor de estos meses de ensayos?

Lo mejor es el clima educativo que se logra con la convivencia, los valores que se aprenden, la vida que da al teatro del colegio y la satisfacción de representar el trabajo al resto de los alumnos y también al público en general. Lo peor, la inconstancia de algunos.

¿Tienes alguna anécdota que contarme?

En una escena en la que tenía que aparecer un personaje, éste no entraba escena y la actriz que estaba sobre el escenario tuvo que improvisar con los consiguientes nervios. Un día en un ensayo, uno de los chavales tenía que aparecer con los ojos cerrados y se metió tanto en su personaje que se cayó del escenario, no fue grave, solo un susto.

¿Y alguna razón de peso para que nos sintamos invitados a acudir a ver la representación el domingo día 5 de febrero?

Ver a toda una comunidad educativa sacando adelante un proyecto ilusionante, lleno de buenos momentos, con muchas horas de trabajo y también poder ver sobre el escenario a la escritora Estela Chocarro y a la periodista Belén Galindo en su debut como actrices. Yo no me lo perdería, la verdad…