La emoción hecha palabra de Ana Laura de Diego

A lo largo de la vida, hay personas que nos acompañan de una manera intangible, como etérea. Es el caso de esas voces radiofónicas que están a nuestro lado en momentos cotidianos, y que resultan ser como un amigo con forma de voz. Si esa voz emociona y es capaz de conmovernos y acompañarnos, a la vez que informarnos y comunicar, la magia se intensifica. Y si además la voz llega a convertirse en palabras, dando forma a recitales de poemas y textos literarios, como en el caso de Ana Laura de Diego, el proceso alcanza cotas de prodigio.

Ana Laura comenzó a escribir siendo una niña. Gran aficionada a la lectura, su pasión por la palabra y su gran capacidad para comunicar la llevaron enseguida a trabajar en el mundo de la radio, hasta convertirse en todo un referente en este medio de comunicación. De forma pareja al desarrollo de su carrera profesional, Ana Laura de Diego se ha dedicado también a cultivar sus facetas artísticas. Desde la pintura hasta el teatro, pasando por la cocina o el baile. Pero si hay una actividad que le llena profundamente ésa es la escritura.

Sopa de Letras: Puede que a algunos aún les sorprenda la noticia de que el 25 de febrero, Ana Laura de Diego va a ofrecer -junto a Alfredo, su compañero de recitales- un recital poético en la librería tudelana Letras a la Taza. ¿Qué les dirías?

Ana Laura de Diego: Les diría que es tiempo de poesía, de limpiar la realidad cotidiana con un baño de emociones. Les diría que vengan a vernos.

SDL: De la radio a la literatura. ¿Cómo has vivido esa evolución?

ALD: Con trabajo, curiosidad, inquietud y con mucho, mucho pudor.

SDL: Tú eres una mujer de radio. Una locutora de raza con un olfato para la noticia, para la vida y para la emoción que te ha llevado muy lejos en tu carrera profesional. ¿Crees que eso ha podido ser caldo de cultivo para desarrollar tu talento literario?

ALD: Me halaga lo del talento. Sin duda mi trabajo me ayuda. Yo soy una persona a la que le encanta la comunicación. Escribir es una forma más de comunicarme y la escritura me permite hacerlo desde las emociones.

SDL: Seguro que hubo un primer momento, un primer atisbo, un detonante que sirvió de punto de partida a tu pasión por la escritura. ¿Lo recuerdas?

ALD: La pasión por la escritura la tengo desde niña, quizá motivada por mi afición a la lectura. En casa siempre pedía de regalo libros y cuadernos para escribir.

SDL: ¿Cómo has ido cultivando esa afición hasta convertirla en algo nuclear en tu identidad?

ALD: Siempre he escrito pero nunca me había atrevido a mostrarme públicamente. Hace cuatro años fui invitada a participar en un recital y a partir de ahí sentí que era el momento de asomar la cabeza poco a poco.

SDL: ¿Qué es para ti escribir, Ana Laura?

ALD: Una maravillosa y apasionante necesidad. Una forma de comunicación que me atrapa cada día un poco más.

SDL: Conseguiste un premio literario en Cabanillas el pasado mes de abril. ¿Qué supone comenzar a recibir premios?

ALD: Fue una maravillosa sorpresa. Era la primera vez que me presentaba a un certamen literario y lo hice con mucho pudor. Soy una persona que escribe desde la emoción y de esta forma es inevitable “desnudarse” ante el lector. Cuando me lo comunicaron sentí una enorme alegría, agradecimiento y una responsabilidad enorme.

SDL: Y ahora recitales. Pero también experiencias tan bonitas como que en Valencia recientemente se haya leído uno de tus micro-relatos en la clausura del Seminario Wilhelm Reich ¿Cómo fue?

ALD: Con los recitales disfruto muchísimo, me encanta recitar y mover emociones. De hecho el nombre del dúo que hemos formado Alfredo y yo se llama “sentir para pensar”. Que se leyera un micro relato mío en este seminario fue una sorpresa muy gratificante y, curiosamente, fue el micro- relato ganador del certamen de Cabanillas. Fue leído por el Dr. Muñoz Medina que a su vez es presidente de A.E.V.A.R Asociación Española de Vegetetorapia Analitica Reichiana. quien estimó que era interesante desde el punto de vista emocional.

SDL: ¿Qué harías si no escribieras? (o quizá haya que preguntarte qué haces además de escribir)

ALD: Buena pregunta. Soy una persona llena de inquietudes y todo lo que tiene que ver con la comunicación y el arte me apasiona. Aunque trabajo muchas horas al día, “robo” tiempo al tiempo para mis aficiones. Pinto cuadros al óleo, leo, escribo, bailo, hago cursos de teatro, en breve empiezo un curso de cine, me encanta cocinar y “tatuar” paredes. Algunas de mis frases y poemas están plasmados en las paredes de mi casa.

SDL: ¿Cuáles son tus sueños literarios? ¿y como ser humano?

ALD: Mi sueño literario es seguir escribiendo, mover emociones y conciencias. Seguir haciéndolo desde la libertad con que lo hago ahora. Como dice uno de mis poemas, nací libre y libre escribo.

Como ser humano, mi sueño es seguir evolucionando cada día, no perder las ganas de aprender, ni la capacidad de sorprenderme. Mantener el sentido crítico frente a las injusticias y poner mi granito de arena para conseguir una sociedad más emocional y menos pragmática.