Múltiple, la nueva película escrita y dirigida por M. Night Shyamalan (El sexto sentido, El protegido, Señales, El incidente, La visita) funciona mejor por lo que promete, por lo que apunta y plantea —por el debate que genera— que por lo que realmente ofrece.

El Trastorno de Identidad Disociativo (TID) o Trastorno de Personalidad Múltiple es una psicopatología fruto del estrés post-traumático; de un golpe severo sufrido generalmente en la infancia; y aunque no está reconocida por buena parte del mundo de la Psicología —tampoco del legal—, sí ha echado raíces en el de la ficción. Así que es en ese caladero, el de los niños rotos, en el que Shyamalan bucea para plantearnos no ya si el TID existe, sino si la mente puede llegar a trascender, a superarse, a evolucionar; a cambiar el propio cuerpo, lo físico, lo sólido, la carne. Si, en el fondo, podemos dar el salto al Übermensch, al superhombre —siempre planteado en sentido entre ‘hobbesiano’ y nietzschiano: como bestia, como cazador, como devorador de hombres; jamás, curiosamente, en sentido contrario—. Ir un paso más allá gracias al único poder de la mente.

El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Norman Bates, Gollum, Tyler Durden… Para un narrador, la convivencia de una dramatis personae variada en el interior de un único recipiente es una pera en dulce. En almíbar. Porque, como en el caso de Múltiple, esas historias nos hablan de alguien al que quebraron, al que machacaron en el momento más vulnerable de su vida: la infancia, la adolescencia, cuando uno aún está en construcción. Una víctima convertida en verdugo implacable: eso, desde un punto de vista dramático, se llama ‘un señor conflicto’.

En lo cinematográfico, Shyamalan sigue jugando con una de sus principales bazas como director: las inquietudes, los misterios que suceden fuera de campo. Con el qué estará pasando ahí; con el qué se está cociendo sin que lo veamos. Sin embargo, en ningún momento acaba de lograr del todo lo que persigue: crear un nivel de misterio, de tensión que te sobrecoja. Y eso es debido a que ha optado por un guión básico, cómodo, fácil, simplón en la estructura (esos flashbacks…), en su trama y en su desarrollo; un libreto en el que quienes deben llevar el peso, la Dra. Fletcher (Betty Buckley), la terapeuta; Casey (Anya Taylor-Joy), una de las chicas secuestradas —subtrama cuya resolución queda inconclusa—, y el/los personajes interpretados por James McAvoy —4 principalmente: Dennis, Patricia, Hedwig y La bestia— no acaban de desplegarse, de funcionar.

El principal problema de la cinta radica en que, en lugar de trabajar con arquetipos, de moldearlos, de construir a partir de ellos, Shyamalan se ha limitado a usar clichés. Y créanme, no es lo mismo. Para nada.

Pero entonces, sucede. Llega el final (del que no haré ningún spoiler, no teman) y uno empieza a darse cuenta de que el verdadero problema radica en que no se trata de una obra cerrada, completa, sino de una parte. El propio Shyamalan ha revelado recientemente que Múltiple es una secuela de El protegido, y que tras ella llegará la resolución final de lo que sería una trilogía formada por El protegido, Múltiple y lo que está por venir. Y si no es (era) realmente verdad, los 142 millones de dólares recaudados por la película en todo el mundo lo harán posible, se lo aseguro. Antes, sin embargo, llegará Labor of love, un guión que Shyamalan escribió en 1992 como regalo de San Valentín para su entonces novia y actual mujer Bhavna Vaswani.

Una de cal y otra de azúcar.

Sea o no secuela de El protegido, suponga o no el punto intermedio de algo más grande, se sigue quedando algo corta. Algo pobre. Porque una buena obra debe funcionar por si misma, sola, por mucho que forme parte de algo más grande.

Veremos.