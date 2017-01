Visto el fenómeno cinematográfico del año —a juzgar por criterios tan sensatos, tan certeros, tan objetivos como los Globos de Oro o los Oscar—, pues qué quieren que les diga: La La Land no está mal. No señor. Está hasta francamente bien en algunos momentos incluso. Pero ya está. Que, con los tiempos que corren, no se engañen, ya es decir mucho.

Tras su anterior golpe en la mesa, una película bastante más seca, más dura, menos cómoda, Damien Chazelle (Whiplash) apuesta por un musical de gran formato —desde la propia elección del ratio (2.55:1, puro Cinemascope) hasta algunos grandes números— y corte clásico. Al menos en apariencia. A pesar de su final. No por certero, menos triste, menos amargo. Aunque perfecto. Única concesión de la gran industria a la dureza, el desencanto que Chazelle lleva dentro.

El cine musical ha pasado por diferentes fases desde que Harry Beaumont le diera entidad allá por 1929 con La melodía de Broadway (The Boradway Melody). Antaño patrimonio de bailarines y cantantes como Fred Astaire, Gene Kelly, Cyd Charise, Donald O´Connor, Debbie Reynolds, Judy Garland, Julie Andrews, Dick van Dyke o Leslie Caron, varias grandes estrellas del celuloide se han arriesgado a transitarlo con mayor o menor fortuna en algún momento de su carrera (Clint Eastwood y Lee Marvin entre ellos). Su principal escollo reside en que, o entras, o no. A algunos les pasa lo mismo con las películas de superhéroes, de género fantástico o de ciencia ficción —a otras personas, como a mi madre, con todas aquellas en las que aparece Woody Allen; qué le vamos a hacer, una desgracia que, por suerte, no he heredado—. La culpa la tiene nuestra caprichosa capacidad de suspensión voluntaria de la incredulidad. Sin embargo, como señala el propio Chazelle, el musical tiene algo de mágico, de onírico, de terreno de juego único para ciertas emociones. Especialmente para la melancolía.

Quien esto escribe es fan de los grandes clásicos. Pero también de otras apuestas como La leyenda de la ciudad sin nombre (Paint your wagon, Joshua Logan) o Dinero caído del cielo (Pennies from Heaven, Herbert Ross). La ciudad de las estrellas tira más hacia el clasicismo de las primeras, hacia la comedia romántica con toques de drama —el drama romántico con toques de comedia— que tan bien encarnó Gene Kelly, pero está a la vez salpicada de momentos más propios de otro tipo de musicales tardíos como los dirigidos por Jacques Demy en los sesenta —la escena de apertura es un guiño a la de Las señoritas de Rochefort (1967)—, además de llena de homenajes internos y externos: desde a la escena más famosa de Cantando bajo la lluvia, pasando por la paleta de colores y movimientos de cámara del mejor Minnelli, a Rebelde sin causa o Casablanca.

La La Land es, además, otra cosa: la reivindicación de un tipo de musical, de un tipo de cine, el clásico del Hollywood de los 40 y 50, frente a apuestas más irreverentes como el Romeo&Juliet o el Moulin Rouge de Bazz Luhrmann.

No esperen un argumento original. La cinta no lo tiene. Tampoco lo pretende. Relata una historia tantas otras veces contada, con dos protagonistas que ya conocemos: un músico de jazz y una aspirante a actriz. Dos soñadores interpretados por Ryan Gosling y Emma Stone, cuya química en pantalla es notoria. Y cuyas habilidades para bailar y cantar no desentonan en ningún momento —el solo de ella hacia el final de la película es fantástico, no por su técnica, no por su belleza lírica, sino por su intensidad dramática, directa, sin artificios—. Su historia se desgrana a lo largo de un año, de 4 estaciones, y muere para ser rematada 5 años después, en lo más crudo del invierno angelino con un número final y un plano-contraplano que no desvelaré, pero que es cine puro, por simple, por sencillo, por contener tanto en tan poco. En algo tan aparentemente nimio como una mirada, como una comisura que se curva.

Estamos frente a una película estéticamente notable —el trabajo de composición y fotografía del sueco Linus Sangren (La gran estafa americana, Joy, La sombra de los otros) es, en algunos momentos, maravilloso— que nos dejará con un buen sabor de boca. Eso sí, si deciden darle una oportunidad, háganlo donde corresponde, en el cine, su templo, en pantalla grande.