Una vez más, lo mejor de esta nueva entrega —spin off— del universo Star Wars es su final. Cosido con pericia de sastre.

La saga de Star Wars se cimentó siguiendo los preceptos del mitólogo Joseph Campbell que luego seguirían gente como el ejecutivo de desarrollo de Hollywood Christopher Vogler en su obra El viaje del escritor. El cine, el guion y las estructuras míticas para escritores (ISBN 978-1-932907-36-0). Una estructura narrativa, un trasfondo mitológico que le iba como anillo al dedo: un héroe de forja —huérfano, por supuesto, cualidad común a prácticamente todos ellos: Batman, Harry Potter, Frodo Bolsón, Clarice Starling, Neo, Indiana Jones, Spiderman, Superman…—, un sabio anciano, una espada, una fortaleza escondida, un viaje de (auto)conocimiento, un umbral que traspasar, una anagnórisis… De modo que Chris Weitz (Un niño grande, La brújula dorada) y Tony Gilroy, libretista de la saga Bourne, han optado por seguir la senda (una vez más, asistimos a la redención de un padre). Pero la senda no es más que un elemento estructural. Sobre ella, uno debe construir, crear personajes. Buenos personajes. Y debe desarrollarlos con sus luces, con sus esquinas, con sus sombras, con sus callejones oscuros, con sus matices.

Por desgracia, Rogue One carece de ellos.

La película, sin embargo, se sostiene. En precario equilibrio, eppur si muove hacia delante gracias al siempre inteligente recurso a la búsqueda; al constante desplazamiento (físico) de sus personajes en pos de un objetivo. Entretiene y hasta consigue buenos momentos, más que los que uno podía llevarse a la boca en los Episodios I, II y III…, a excepción de su final. Sus últimos planos. Como le sucede a Rogue One. En aquella ocasión era una máscara, un traje, una respiración. En esta, es la misma máscara, el mismo traje, sus andares, su sable láser. Y otro rostro que no desvelaré. Todo atado y bien atado a excepción de una mala (torpe) traducción de la última frase de la película: “Esperanza” por “Una nueva esperanza”.

A new Hope.

¿Recuerdan?

Uno de los ejemplos más claros del poco trabajo dramático detrás de los personajes de Rogue One es Saw Gerrera (Forrest Whitaker). Tampoco ayuda en exceso el malo, Orson Krennic (Ben Mendelsohn), cuya escritura sonroja en bastantes ocasiones. Es difícil construir un antagonista del interés de Darth Vader —que llena la pantalla en los pocos minutos que aparece—, pero es, cuanto menos, deseable intentarlo. Tampoco goza de mucho sentido Galen Erso (Madds Mikkelsen), por no decir que de ninguno si se lo somete escrutinio. Ni siquiera el de sus protagonistas. Una pena.

Pero qué quieren que les diga: cuando se trata de Star Wars, nuestro criterio (el de los fans, el de los freaks entre los que me incluyo) pasa a un segundo plano. Aunque les confesaré algo: algunos deseamos en secreto que a la saga de Star Wars le suceda lo que le pasó a la de Batman con la entrada de Cristopher Nolan. Que me perdone Goethe la tropelía: ¡Oscuridad. Queremos más oscuridad!