¿Seremos capaces de cumplir nuestro propósito de año nuevo?

Apreciados lectores:

¿Qué tal habéis pasado las fechas navideñas?

Espero que de maravilla.

Para no perder las buenas costumbres, una semana más estoy con vosotros.

🙂

Sabemos que todo llega y todo tiene un fin, aunque muchas veces no queremos terminarlo de ver y posponemos muchos objetivos salvando nuestra conciencia, para realizarlos más adelante.

La verdad es que ahora en estos momentos, nos encontramos con una nueva etapa, y es posible que estos días hayamos dejado de lado nuestras buenas costumbres, porque nos hemos relajado un poquito.

También nos encontramos con propósitos y hábitos renovados para el año que acaba de comenzar.

A priori esto es genial, pero si realmente estas nuevas intenciones van a permanecer lo suficiente como para decir que son unas rutinas que forman parte de nuestra vida, y no unos “descafeinados” caprichitos que se nos han pasado por la cabeza para pretender autoengañarnos.

Si se trata de unos simples antojos , tienen realmente una fecha de caducidad muy corta, porque las hemos decidido incluir por inercia, y no porque verdaderamente hayan nacido de nuestro deseo más profundo.

Ésta sería la clave de todo: que lo que nos propongamos realizar, sea efectivamente algo que nos interese de verdad.

Para que esto se pueda llevar a cabo, debemos ser muy conscientes de que en mayor o menor medida, las cosas cuestan un esfuerzo, e invariablemente hay que poner algo a cambio para obtenerlas.

Siempre y cuando la permuta para conseguirlo nos merezca la pena, estamos en el camino correcto, puesto que esto nos va a dar una satisfacción personal inigualable… no se puede comparar con nada material, que piensas que te llena en el momento, pero es efímero.

Si queremos, podemos empezar ya con nuestro programa Fitness:

– Piensa cuánto tiempo vas a dedicar a realizar tu entrenamiento a lo largo de la semana.

– Programa los días que vayas a entrenar.

– Define un horario para realizar tu programa, porque esto ayudará también a que cumplas tu compromiso.

– Es preferible que seas realista y no te engañes haciéndote ver que dispones de más tiempo del verdadero, y a la hora de la verdad, no puedas cumplir con las espectativas que tan ilusamente has programado.

Recuerda que es más eficaz dedicar menos tiempo pero bien programado y con una buena base, que dispersar la actividad divagando en su elaboración.

– Retoma tu entrenamiento de una manera progresiva, en función al tiempo que hayas fallado a él.

– Sería conveniente que volvieras a tus hábitos saludables combinando ejercicio físico y nutrición, y si no los tienes ya, nunca es tarde. Pero empieza ahora mejor que luego. Es la mejor forma de sentirse bien tanto por fuera como por dentro.

– Recupera tus horarios de comidas, puesto que cuando asistimos a reuniones culinarias con otra gente, éstas se retrasan de la hora habitual. De esta forma, nos dará tiempo a realizar diariamente el almuerzo y la merienda, ya que es lo ideal.

– Aparca los dulces y el alcohol de una forma frecuente, ya que es posible que estos días hayan estado presentes más de lo debido, y nos conviene perder el uso de “echar mano de ellos” si verdaderamente queremos cuidarnos.

– Recuerda que no hay nada prohibido. Hay ciertas cosas que te convendría limitar, pero de vez en cuando es bueno que te concedas “licencias”, siempre y cuando no interfieran en la búsqueda de tus objetivos.

Bien queramos volver a la rutina o empezar con una nueva, necesitamos una determinación firme. Esto implica que tenemos que ser conscientes de que esos propósitos nos van a ocupar un tiempo, una dedicación y un esfuerzo en mayor o menor grado, pero debemos de tener la convicción de que va a merecer la pena.

Si emprendemos nuestra vuelta o inicio al ejercicio de una manera superficial -dejándonos llevar por modas en este aspecto-, tenemos casi todas las posibilidades de fracasar en el intento.

No nos vendría mal pensar que si hemos llegado a un estado de dejadez, los únicos responsables hemos sido nosotros, y como tales hemos recibido las consecuencias. Asimismo, si queremos lograr algo, deberemos ser nosotros los ejecutores de su realización…

Rosa López (Personal Trainer & Fitness Coach)