Queridísimos lectores:

Qué rápido nos ha sorprendido un año más, ya que casi sin pestañear, nos vemos sumergidos inminentemente en Nochebuena!!!!!!

La verdad es que el artículo de esta semana iba a ser dedicado a otro tema -no menos interesante-, pero hace dos noches en mi descanso nocturno, cambié mi intención de destino, puesto que ya nos acercamos a fechas navideñas.

Sabemos que esta época está relacionada, y en cierta manera “inevitablemente” ligada a compromisos, celebraciones, reuniones extra, y esto suele ir adherido a un cambio en nuestras costumbres culinarias, y es posible terminar las fiestas con algún “efecto colateral” que afecte a la estética de nuestra anatomía.

No se trata de aislarnos, volvernos insociables, o disfrazarnos de árbol de Navidad para no participar en los placeres que la gastronomía nos ofrece, porque hacerlo en la medida oportuna es sano (mental, social, física y estéticamente).

Pero debemos saber para no llamarnos a engaño, que tantos días a “todo tren” en ese aspecto, acaba “pasando factura”.

Ya sabemos que en estas fechas las comidas aunque no necesariamente sean más copiosas, sí son más calóricas y muchas veces detrás de porciones pequeñitas y aparentemente inofensivas, se esconde “una bomba de relojería” a nivel calórico.



Las personas que hacemos ejercicio todo el año, no tenemos porqué notar un cambio, aunque en estas fechas no seamos tan constantes en nuestro entrenamiento habitual y bajemos la frecuencia de sesiones del mismo, ya que no vamos a abandonar del todo nuestra actividad, y tampoco son demasiados días como para no podernos permitir “bajar la guardia”.

Pero si no realizas ningún tipo de actividad física, estás leyendo el artículo oportuno puesto que deberás tener más precaución con lo que hagas, para que tu anatomía lo note en la menor medida de lo posible.

Para salir airoso de las fiestas y con una sonrisa más que con una sensación de culpa (ante los hechos consumados), no está de más saber una serie de cosas que cosas que quizás se nos hayan pasado por alto, o que probablemente ya sabremos, pero nunca está de más recordarlas:

– Si compramos los dulces con mucha antelación, podemos caer en la tentación, y empezar con ello antes de las fechas. Tanto es así, que más de una vez hemos acabado con lo que hemos comprado, sin haber llegado ni tan siquiera Nochebuena.

– Es un error llegar a la comida o la cena de celebración sin haber ingerido nada desde hace horas. Si por norma el hecho de permanecer muchas horas sin comer no es nada recomendable, para este tipo de ocasiones menos, ya que llegarás con un hambre excesivo y devorarás todo lo que te puedan poner por delante. Es mejor sentarse en la mesa con un apetito controlado.

– Se suele pensar que las sopas y caldos son ligeros. Por supuesto que depende de cómo los hagas, pero generalmente las sopas y cremas de Navidad suelen ser muy altas en grasas y esto atribuye muchas calorías.

– Es más saludable comer pan que palitos, ya que alguno de estos alimentos empaquetados llevan grasas.

– El vino tinto aporta una buena cantidad de calorías, pero es más ligero que el blanco.

– Son preferibles las grasas insaturadas como el aceite de oliva y los pescados azules en lugar de las grasas saturadas como las animales y la mantequilla.

– En estos días es fácil echar mano entre horas sin motivo aparente de dulces, turrones, polvorones, etc., sólo por el hecho de tenerlos en casa. Procura evitar esa tentación, y sustitúyelo por un tentenpié más ligero.

– Recuerda que los aperitivos y canapés suelen ser bocados pequeños y sabrosos, pero con muy alto poder calórico.

– Sé moderado con las salsas, guarniciones y todo lo que no sea fundamental, porque todo esto aumenta considerablemente la cantidad de calorías.

– Como primer plato, es una opción muy sana preparar diversas ensaladas frescas, espárragos, verduras, alguna crema vegetal, es decir, algo más ligerito, puesto que seguro que a parte, tenemos en el centro de la mesa diversas opciones para picotear.

– Como segundo plato, puedes elegir proteína (pescado, carne o marisco) cocinada al horno o a la plancha.

– Reduce la cantidad de sal, ya que los alimentos salados producen retención de líquidos.



– A veces, tenemos la costumbre de utilizar solo una copa, puesto que elegimos acompañar la comida con un buen vino. No lo hagas. Sírvete también agua, y vete alternando. De esta forma, reducirás tu consumo de alcohol.

– En estas fechas también se consumen muchos más refrescos de lo habitual, y esto se refleja en tu anatomía. Decántate por beber un agua mineral, una cerveza sin alcohol, o un refresco en su versión light.

– En las celebraciones alrededor de una mesa, siempre sobra alimento, y hay veces que se guardan para el día siguiente. Si no quieres que tus comidas o cenas se multipliquen de esta forma, regala o congela los sabrosos platos, para que no sea tan seguida su ingesta.

– Lo ideal sería compensar los excesos del día anterior, con una comida más ligera, apostando por verduras, ensaladas y carne o pescado a la plancha.

– Vamos a disfrutar de la fiesta: en lugar de que los placeres culinarios sean el centro de nuestro universo, disfrutemos en estas fechas de reuniones con nuestros seres queridos, y de la compañía que más nos llene, puesto que vamos a disponer de más tiempo libre.

– Si nos mantenemos activos realizando paseos en nuestro tiempo de ocio, ayudaremos a contrarrestar los excesos ingeridos.

Yo personalmente voy a continuar mi programa de entrenamiento, ya que para mí no hay excusa para abandonarlo en estas fechas, puesto que estas fechas forman parte de mi vida, y el entrenamiento está dentro de ella, pero eso no me va a impedir el hecho de participar como una más en las celebraciones…

Espero que te haya sido útil este artículo, y aunque seguramente habrás leído en él cositas que ya sabías, nunca está mal recordarlas ahora que estamos ya “metidos en materia”.

Nada más deciros, apreciados lectores:

¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!

Hasta la próxima.

😉

Rosa López (Personal Trainer & Fitness Coach)