¿Te has planteado hacer testamento?

La semana pasada la noticia del fallecimiento de Carme Chacón nos dejaba conmocionados y tocados. Una mujer de 46 años, vital, ejemplo de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, decidida, madre- trabajadora, con la que muchas de nosotras nos identificábamos, más allá de la ideologías políticas, a la que sorprendía la muerte de repente, de la noche a la mañana.

Más tarde, sabíamos que padecía una cardiopatía congénita y que ella misma era consciente de que cada día de vida era un regalo. Pues bien, siendo esto cierto, no lo es menos que la vida es un regalo para todos nosotros, y que cuando alguien joven fallece tan repentinamente, nos hace plantearnos muchas cosas.

Y es que a nadie le gusta pensar en la muerte, no vaya a ser que por mentarla aparezca, cuando la realidad es que nos va a sobrevenir inevitablemente sin saber cuándo va a suceder.

Viendo el caso de Carme Chacón, una mujer separada, con un hijo, situación en la que se pueden encontrar innumerables mujeres y hombres, uno se plantea, si en alguna ocasión pensó en hacer testamento. Podemos pensar que por su situación concreta y por tratarse de una abogada, seguramente este punto lo tendría bien atado, pero nos sorprendería conocer que en la mayoría de los casos, las personas jóvenes, entre las que me incluyo, dejamos para mañana este asunto, por muy juristas que seamos.

Y es que no es nada fácil plantearse esta cuestión, primero porque si me planteo hacer testamento es porque me planteo morir, y eso como decimos, que no se nos pase ni por la mente. Por otro lado, no resulta nada sencillo plantear o planificar el destino de nuestros bienes para el caso de que fallezcamos.

En el caso de Carme Chacón por ejemplo, si no ha dispuesto nada, los bienes pasan a su hijo, pero al ser este menor de edad necesitará un administrador de estos bienes y si no hemos dispuesto nada en testamento, el tutor será el padre custodio. En este caso, parece que existía muy buena relación entre Carme Chacón y su ex, pero ¿qué pasa con aquellas parejas que tras el divorcio no tienen buena relación? ¿Cómo va a gestionar ese ex mis bienes?

Imaginemos el caso de un matrimonio con hijos. Aquí en Navarra, por tradición, se tiende a hacer un testamento de hermandad donde los cónyuges se instituyen mutuamente herederos y tras el fallecimiento de ambos, heredan los hijos. Pero ¿entendemos exactamente lo que significa un testamento de hermandad? ¿Refleja exactamente lo que queremos hacer? ¿Somos capaces de valorar otras alternativas? En ocasiones esta fórmula no nos convence y nos da miedo plantear hacer testamento de otra forma a nuestra pareja, por lo que nuevamente no hacemos nada con la intención de evitar un problema, cuando luego surgen númerosos problemas más.

¿Y qué pasa con aquellas parejas que no tienen hijos? En este caso, si no planificamos nada y no hacemos testamento, heredarían en primer lugar los ascendientes, por lo que nos podemos encontrar situaciones en donde tengamos que compartir bienes con nuestros suegros, con lo que, quien sabe, igual no hay muy buena relación, o habiendo buena relación empiezan a surgir rencillas por la forma y modo en que queremos administrar esos bienes.

Hacer testamento es un acto de madurez, en el que asumimos que no somos eternos, nos prepara para una eventualidad imprevisible en la mayoría de los casos, y nos permite tomar decisiones sobre el futuro de nuestros bienes. Además es un instrumento que se puede adaptar a los cambios personales que vayamos experimentados, ya que se puede cambiar tantas veces queramos.

En Mediación Navarra vemos situaciones complicadas que se generan por el fallecimiento de familiares que no se preocuparon por establecer el futuro de sus bienes, delegando esa responsabilidad en los herederos legales que muchas veces tienen que cumplir una voluntad entredicha y no especificada de la mejor forma posible para todos.

También nos encontramos con personas o parejas que desean ordenar sus asuntos para después de la muerte y que no saben muy bien de qué manera hacerlo.

Tanto en un caso como en otro lo mejor es preguntar, informarse y actuar.

Seguimos en contacto!