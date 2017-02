¿Sabes que puedes reclamar al banco los gastos de formalización de tu hipoteca?

A raíz de las noticias habidas en torno a las cláusulas suelo el pasado mes de Enero, nuestros últimos post en este blog, el trabajo que estamos desarrollando desde Mediación Navarra para reclamar de forma extrajudicial las cláusulas suelo y conversaciones sobre este tema con compañeros, amigos y familiares, me llega continuamente este comentario: “Que bien que yo no tengo cláusula suelo y no tengo que reclamar nada a mi banco”.

Al oír esto es cuando yo me vuelvo asombrada y me digo a mí misma, ¿pero de verdad, no se ha enterado de que hay otros conceptos que también se pueden reclamar al banco? ¿De verdad, no sabe que los gastos de formalización de la hipoteca también te los tienen que devolver? ¿De verdad no sabe que hay un montón más de cláusulas que han sido declaradas abusivas y que se pueden reclamar?

Y es que claro, nos parece (o al menos a mí me pasa) que cuando estas metido de lleno en un tema, todo el mundo lo tiene que conocer o por lo menos, haber oído algo del mismo, y a veces no es así, aunque el asunto le afecte.

Es lo que pasa con los gastos de formalización de la hipoteca que todos aquellos que tenemos una hipoteca podemos reclamarlos, pero que quizá, al no tener cláusula suelo en nuestro préstamo hipotecario creemos que esto tampoco nos afecta y dejamos de prestar atención.

Cuando suscribimos un préstamo con garantía hipotecaria hay una serie de pasos que hay que dar que conllevan costes como son el formalizar la operación ante un notario, la inscripción de la garantía hipotecaria que graba la vivienda en el registro de la propiedad, el pago de impuestos, etc.

Como práctica habitual, los bancos en sus contratos de hipoteca a los que nos adheríamos establecían dentro de las condiciones de la hipoteca, que todos los gastos asociados a la formalización de la misma eran de cuenta del cliente. Para esto solían solicitar una provisión de fondos, y contratar unilateralmente a una gestoría que se encargaba de todos estos trámites y que al finalizar te presentaba una factura con todos los gastos realizados y la devolución (en su caso) del sobrante.

El Tribunal Supremo, dictó una sentencia en Diciembre del año 2015, en la que declaraba abusivas estas cláusulas que imponen a los clientes el pago de todos los gastos de formalización de las hipotecas, ya que considera que son los bancos los interesados en registrar la escritura de hipoteca y por tanto los que deberían de asumir los gastos asociados a esta operación.

Desde esa fecha todas las personas que tenemos suscrita una hipoteca podemos reclamar estos gastos a la entidad bancaria con quien la realizamos. También pueden reclamar estos gastos aquellas personas que pagaron por completo su hipoteca los cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de dicha sentencia, es decir, los que finalizaron de pagar su hipoteca después del 23 de diciembre de 2011.

Los conceptos que se pueden reclamar son:

Gastos asociados a la tasación de la vivienda

Gastos de Gestoría

Gastos de Notaria

Gastos de Registro

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

Para recuperar estos gastos hay que presentar una reclamación ante la entidad bancaria con quien suscribimos la hipoteca. Hasta la fecha, esta reclamación se presentaba en el servicio de atención al público del banco. Veremos si esto sigue siendo así, o los bancos contemplan este tipo de reclamaciones también dentro del protocolo que están desarrollando para la tramitación extrajudicial de las cláusulas suelo.

Como ves, aunque los grandes titulares se hayan centrado en las cláusulas suelo, hay otras cláusulas de nuestra hipoteca, que pueden ser reclamadas y que afectan a un mayor volumen de ciudadanos.

Desde Mediación Navarra sabemos que tener información es esencial para poder tomar decisiones. Tengas o no tengas cláusula suelo infórmate y asesórate de todo el contenido de tu préstamo hipotecario.

Seguimos en contacto!