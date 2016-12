Comentario a la carta de una lectora

Hoy 23 de diciembre, víspera de la celebración de Nochebuena, leemos una de las cartas de los lectores publicada en el Diario de Navarra bajo el título de Intento de mediación. Dice así:

“El pasado 29 de agosto Diario de Navarra publicaba una carta en la que se exponía la situación de una empresa familiar navarra en la que los hermanos socios trabajadores discriminaban a su hermana socia propietaria negándole cualquier tipo de beneficio en la empresa ya que ellos se llevaban las ganancias vía sueldos elevados, llegando así a simular perdidas en el negocio.

Se pedía al Gobierno de Navarra que pusiese coto a este tipo de abusos pero no ha habido respuesta. Sí que la hubo, y lo agradezco desde la Asociación para el Desarrollo de le Empresa Familiar de Navarra (ADEFAN) que con muy buen sentido aconsejaba el dialogo y la voluntad de entendimiento como vía idónea para solucionar los conflictos. También se hacía referencia a la necesidad de tener claro y separado el papel del socio trabajador y del socio capitalista. Puede que muchos, sin la formación académica adecuada, no entiendan o no quieran entender la diferencia, y crean que el socio capitalista “que no da un palo al agua” no tenga derecho a nada. Tampoco ayudan nada los malos asesores de empresa que no solo no se lo explican sino que les animan a seguir por ese camino ante el miedo de que descubran su mala gestión por no avisarles de los errores cometidos.

Resulta muy triste, y más en estos días navideños, constatar el resultado de los intentos de mediación. En una junta general de socios, en la que no se dejó hablar ni preguntar nada, se subieron la retribución como miembros del consejo de administración, al que no pertenece la hermana a pesar de ser socia y asunto solucionado, para que no se te ocurra enredar. Cuando los hijos se hagan cargo del negocio podrán comprobar y juzgar el comportamiento de sus padres. Espero que no hagan lo mismo con sus hermanas.” Juana P. Oses Marcos

Sin conocimiento del asunto, de las personas, del conflicto, de su duración, de las soluciones intentadas previas, en fin, de la historia o historias vividas por los miembros de la familia y la empresa, no podemos ni debemos hablar del tema.

Pero sí, a la vista de lo expuesto por Juana en su carta, queremos señalar, que la mediación es una intervención profesional que requiere la presencia de una persona formada y entrenada en habilidades mediadoras, quien desde una posición imparcial y neutral y, en un entorno de confidencialidad, dirige un proceso de comunicación entre partes enfrentadas, facilitando y posibilitando la elaboración de una historia común y compartida que permita colaborar en la consecución de acuerdos satisfactorios para todas las partes.

Requiere la voluntariedad de las personas en cuanto a su participación, así como el compromiso de todos los intervinientes en la búsqueda, con flexibilidad y creatividad, de aquellas alternativas de solución que se adecúen a la realidad que viven y les permita mirar al futuro con responsabilidad y confianza.

Tal vez, Juana, los intentos de mediación no fueron exactamente esto……lo ignoramos. Pero nuestra manera de trabajar como mediadoras es así, con toda la profesionalidad y conocimientos que requiere este método de resolución de conflictos.

Te deseamos una Feliz Navidad y un Próspero año 2017 en el que tener la oportunidad de solucionar las diferencias que hoy os alejan y en el que poder solucionar los conflictos de la empresa familiar se convierta en uno de los propósitos compartidos.

¡Seguimos en contacto!