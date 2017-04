Abajo las Mates, arriba la Lengua

No por ser esperado deja de fastidiar, por decirlo finamente, el descenso de Osasuna a la Liga de plata. Un descenso que venía cocinándose desde junio, con un equipo sin hacer, una directiva de pachanga y fiesta, un cuerpo técnico sin jugadores y una plantilla de Cuchufleta, que diría el presidente de esta nuestra comunidad de vecinos, que a la postre se ha destapado como el colista y primer equipo descendido a falta de cuatro jornadas. Pero como de todo se puede sacar algo positivo, podemos decir que ahora por fin dejarán los jugadores de agarrarse a las Mates. Estamos, señoras y señores, ante la última clase de la ciencia que defendían siglos atrás Pitágoras y compañía…

Última lección de matemáticas. Señores futbolistas del C.A. Osasuna, han bajado batiendo cifras negativas. A falta de cuatro encuentros, tienen el honor de pertenecer al Osasuna que más goles ha encajado una temporada en la máxima categoría. Enhorabuena. Ha sido todo un honor e imagino que, tirando un poco de la prima hermana de las Matemáticas, la Física, os habrá costado un gran esfuerzo. Pero la cosa no se queda ahí…

Para la Estadística también quedan gloriosos momentos como el atesorar, a falta de cuatro jornadas, una cifra de victorias tan ridícula que es inferior al número de dedos de una mano. Tres eran tres las hijas de Elena. Tres eran, tres, y ninguna era buena. Pues así que nos hemos quedado, con tres. Aunque imagino que de aquí al final, igual por aquello de la vergüenza torera, cae alguna más. Sería más que triste bajar con sólo 18 puntos…

Otra más. En la fiesta por el quinto centenario de goles de Messi, André Gomes marcó por primera vez en su carrera profesional dos goles en un partido. Pero no estando contentos los rojillos con eso, para rizar el rizo permitimos que Javier Mascherano, que en toda su carrera en la Ciudad Condal no había marcado ningún gol, se sumó a la party y anotó por primera vez. De penalti tras medio mofa de Piqué, Suárez y compañía, pero ahí queda el dato. Para gloria y honor de los rojillos de esta nefasta campaña.

Más de matemáticas. ¿Sabéis en cuánto está el sueldo medio en España? Os lo digo, no os preocupéis. Es de 26.710 euros al año según datos de 2017. Y el salario mínimo interprofesional, lo mínimo para tratar de no morirse de hambre, frío o vergüenza es de 707 euros al mes. Vosotros, por correr 90 minutos a la semana y entrenar un par de horicas al día, eso cuando no descansáis, pobrecillos, que me sufrís mucho, os calzáis a la cuenta corriente una media de 264.000 euros. Y digo media, porque habrá quién llegue a los 600.000 y quien se quede en los 150.000 euros. Eso son matemáticas, y no a las que os queríais agarrar vosotros…

Vergüenza, lástima, pena, dolor, impotencia… Esas son las sensaciones que se nos viene a la cabeza a la afición. Insisto, pese a que el descenso estuviese más cantado que las puntuaciones de Eurovisión o tan claro como que la ganadora del sorteo del deportivo iba a ser la nueva novia del jefazo del sorteo. Cosas de la vida, pero qué le vamos a hacer. Seguiremos haciendo números, seguiremos ahorrando para poder irnos una semana, diez días a los sumo de vacaciones este verano, cubriendo las facturas de agua, luz, gas, ropa, comida… Tratando de recortar de donde sea para poder juntar unos 300 eurillos e ir, como borregos, a renovar el abono. Porque hay una cosa que ni las Mates, ni las Ciencias Sociales o Naturales, ni la Lengua ni la Filosofía pueden evitar, ni siquiera vosotros, y es que Osasuna seguirá siempre, aunque los mercenarios se vayan marchando en busca de costas más cálidas. Eso sí es Matemáticas del corazón, lo de la grada…

Ahora se acabaron las Matemáticas. ¡Aleluya! Ahora toca clase de Lenguaje. Como buen juntaletras que es uno, prefiero los análisis sintácticos, las hipérboles, las figuras literarias, la narrativa, los estilos periodísticos o la conjugación de verbos antes que cualquier fracción, estadística o número que me líe la cabeza. Me van más las exageraciones, las comparaciones y la personificación. Prefiero verte cara de luna, Osasuna, a forma circular y tener que calcular tu área. Son elecciones que se hacen en la vida, insisto, y hace años que yo hice la mía.

Así que nada. Somos equipo de Segunda División. Lo esperábamos. Ya no tenemos que oír más lo de las Matemáticas, que mola mucho. Empezamos, si os parece, con la tarea de Lengua. Primera lección, conjugación de verbos. Y para hacerlo más difícil, elegimos uno de la segunda conjugación. Por ejemplo, el verbo descender. Empiezo yo, Vasi y chavalería, con el presente: “Yo desciendo, tu desciendes, él desciende; nosotros descendemos…”.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!