Urge purgar la mente

Nada. Esto no funciona. Semana tras semana es más de lo mismo. Los partidos de Osasuna son un día de la marmota continuo, en El Sadar o lejos de Pamplona. Con mejores o peores sensaciones, con más o menos errores en defensa, con más o menos ocasiones para marcar, pero siempre igual. La verdad es que a estas alturas, viendo que todos reaccionan menos nosotros, lo más aconsejable e idóneo es dar por descendido al equipo, hacer borrón y cuenta nueva y dejar de hablar de la permanencia. Vamos a cambiar el objetivo. De la permanencia, a la diversión. Vamos a vaciar la mochila de responsabilidades y a llenarla de Primera División. Vamos a purgar la mente para liberarla.

Porque parece que nos hemos olvidado de muchas cosas que hace siete u ocho meses eran palabra del Señor. Estamos en LaLiga Santander de regalo, por obra y gracia de un milagro, y tenemos el presupuesto más bajo de la categoría. Eso quiere decir que todos, y cuando digo todos me refiero a los otros 19 equipos, tienen más dinero, más plantel, más calidad, más gol, más fútbol…

Vale que la pelea y la garra y el roble pamplonés y el vino de la Ribera es lo que siempre nos ha caracterizado. De acuerdo. Pero si no hay, no hay. Punto. Que hemos probado con tres entrenadores, coña. Que vamos a tener que pensar que no va a ser de la táctica, de la pizarra ni del planteamiento. Que con los mimbres que tenemos nos da para lo que nos da, y punto. Que a estas alturas los jugadores siguen haciéndose al sistema… Así que cambiemos el chip.

Vamos a apostar por Osasuna en Primera, por disfrutar de lo que queda de temporada sin la obligación de tener que ganar 12, siete o cuatro encuentros. Vamos a ver fútbol de quilates, a los Messi, Cristiano, Griezmann, a la EuroReal, al Athletic Club y a los vascos, Eibar y Alavés. Vamos a jugar contra los pericos, contra los béticos o los celestes del Celta, como en Balaídos que saliendo con el equipo B nos vapuleó. Vamos a gozar de que Osasuna está entre y contra los mejores equipos del país, del continente.

¿Qué miedo tienen los jugadores?¿Acaso se piensan que vamos a dejar de animarles?¿Que si descienden les vamos a pegar, a odiar, a atosigar o acusar de haber jugado con nuestras ilusiones? Los partidos de Osasuna, como decía el Tercer Flaño en Twitter, son como los capítulos de Los Simpsons para nosotros. Aunque sepamos cómo van a ser, los vemos. Eso es ahora, eso ha sido antes y eso va a ser siempre. Sabemos que Osasuna nunca se rinde, pero su afición nunca va a dejar de quereros, de animaros, de apoyaros. Así que dejad de bloquearos la cabeza, aquí no nos comemos a nadie y nuestro apoyo es incondicional.

Aguantamos a Mendilibar, que mirad cómo va por Eibar. Nos tragamos a Camacho. Hicimos de Ciganda un gran técnico, y de Benítez, un medianía antes de que ganara una Copa de Europa. Aguantamos a estómagos agradecidos como Michael Robinson, a estiletes como Sammy Lee, a porteros como Basauri, Vicuña, Marro. Acogimos a madrileños como Castañeda o Merino, a extranjeros y forales, a blancos, negros, azules, verdes y amarillos. Y a todos los hemos acogido como uno más de la familia. Con vosotros no va a ser distinto.

Quedan 15 jornadas. Disfrutad. Sois chavales, no estáis herniados como el menda, que no paran de tirarme los jodíos puntos. Aprended, jugad a fútbol, disfrutad de la fama de estar en Primera, de poder enfrentaros a esos mega-deportistas del balón. De poder viajar, disfrutar de estadios de lujo, de concentraciones, de un grupo que ante todo debéis ser amigos y compañeros. Y luego, entreteneros con el balón.

Quitaos esa carga de la mochila, dejad de tener la clasificación clavada en las cejas, de mirar al cuarto por la cola, de hacer cabalas, cuentos de la lechera que domingo tras domingo (o viernes, o sábado o lunes, que lo de los horarios sigue siendo de traca), digo, que jornada tras jornada se vienen abajo y se esfuman. Dejad de haceros ilusiones, de vender humo. Cambiad el discurso. Sí, vamos a bajar. ¿Y? Tenemos la mejor afición del mundo y por ella jugamos. Y por vosotros debéis disfrutad.

En cuanto os limpiéis la cabeza, en cuanto veáis sólo el césped, el balón, los compis de rojo y un rival al que superar, en cuando reduzcáis a la mínima expresión este glorioso deporte que es el fútbol ganaréis enteros, dejaréis la presión y la tensión y comenzaréis a disfrutar. Habéis estado 23 jornadas atenazados. No os vayáis a Segunda con la sensación de no haber disfrutado, que vida solo hay una y vosotros sois privilegiados de poder hacer lo que tantos otros miles tan sólo hemos podido soñar.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!