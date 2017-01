No llegan a Petar…

Ha llegado Vasiljevic, Osasuna ha cambiado su cara. El equipo pelea, recupera esa identidad rojilla, que no roja que dice el bueno de Oriol Riera, y no se ha perdido ninguno de los tres encuentros con el montenegrino en el banquillo, pluriempleado también en los despachos. No se ha perdido, pero tampoco se ha ganado. Y urge ya sumar de tres en tres si no queremos derramarnos a la Segunda División. Ha llegado Vasiljevic, pero al equipo le falta dar el último pasito, sentenciar la última ocasión. Ha llegado Vasiljevic, pero seguimos sin Petar… al rival.

Mala jornada y error imperdonable de los nuestros en el Nuevo Los Cármenes. Un encuentro así hay que ganarlo sí o sí. No hay excusa posible. Máxime cuando te has adelantado en el marcador, cuando la grada local azuza a los suyos, cuando estás con seriedad defensiva y con opciones arriba. No haber ganado en Granada nos condena a estar a siete puntos de la salvación, que pueden ser ocho si el renacido Valencia es capaz de mojarle la oreja al imparable Real Madrid de Zizou.

No se puede fallar lo que se falló. Vale que una se puede marrar, e incluso dos. ¿Pero tantas? Para nada. Nunca, nunca, nunca. Montas el equipo para salir a la contra y nos marcan un gol. Vale, sí, Kravets está en fuera de juego. Pero leñe, que somos Osasuna y no nos van a dar ni media. En contra todo, está claro. A favor, ni media. De ahí que haya que andar más listos para no dar motivos a los demás a que nos perjudiquen.

Estás jugando contra diez y parece que eres tú el que tiene uno menos.Cuando llegas al tramo final y tienes el partido de tu lado, con el rival cocidito y cansado, con uno menos, montas contras y salidas que no se terminan de culminar. O cuando se hace, es mal y sin puntería. Sergio León pudo marcar dos goles en el tramo final y, sin embargo, falló donde tiene su mejor bagaje, en la definición.

Detalles. Ha llegado Vasiljevic pero seguimos sin Petar. Habrá que esperar a que se sume el conjunto entero para hacernos con la primera victoria. Pero nos siguen condenando los detalles. Pese a la enorme mejoría en la actitud, en el juego y en la pelea, seguimos siendo un equipito de bizcochables, con una defensa tierna y al que basta muy poco para hacernos ocasiones de gol. Los futbolistas del Granada, empeñados en hacer cada uno de ellos la guerra por su cuenta, penetraban con carreras verticales como cuchillo caliente en la mantequilla. Hay que ser más sólidos atrás.

Del centro del campo para arriba la mejoría es abismal. Los mismos que antes eran incapaces de dar tres pasos, ahora juegan, se mueve el cuero, se sale a la contra, se generan muchas ocasiones y se marcan goles. Aunque se falla lo que no se puede fallar. Será cuestión de resignarse de que esto va a ser así hasta el final de la temporada, que salvo milagros somos carne de Segunda y que la cosa está ya perdida. Pero…

Pero jode. Y mucho. Jode porque sabemos que si le echan bemoles pueden revertir la situación, porque tenemos una delantera que hace años que no es tan buena, porque atrás tenemos mimbres para recuperar defensas pasadas que nos han dado gloria y seguridad, porque el centro del campo aúna pelea y calidad, porque hay recambios, porque Clerc y Berengeur son dos puñales, porque la garra de antaño planea sobre nuestro equipo. Por todo esto, un empate como el de Granada escuece, duele, fastidia… Jode. Y mucho. Pero cuando el equipo lo empiece a Petar, nos vamos a divertir mucho. A ver si es contra el Sevilla…

El bueno de Manuel Carrasco dice que no debemos dejar de soñar. Y con Osasuna nos pasa eso. Que pese a que vayamos los últimos, seamos los farolillos rojos, tengamos siete, ocho o nueve puntos de distancia con la salvación, vamos a seguir soñando. Lo cómodo es ser del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético o del Sevilla. Lo bonito, lo que mola, lo que nos pone es ser del equipo de tu tierra, del equipo que has visto desde que no tenías ni conciencia, del equipo de tus amores. Por eso somos de Osasuna, y por eso vamos a seguir soñando, apoyando, queriéndonos…

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!