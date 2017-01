Un 2017 a tope de Salud

Es topicazo donde los haya, oigan, pero no por ello deja de ser verdad. Osasuna, a la sazón Salud por su traducción del euskera, ha comenzado 2017 dejando claro que su propósito para este Año Nuevo no es otro que el de tener Salud. Por ello, a las primeras de cambio, se ha dejado de lado el vicio de las Copas, empezando por la del Rey. Que nos hemos vuelto abstemios, y punto pelota. Nada de vicios pasados, nada de gastos tontos. Al cuerno el torneo del K.O. y a por el Valencia, que está en horas más que bajas, en la Liga.

Lo cual, así de entrada, es una pena. Porque de las pocas alegrías que tuvimos el ya casi olvidado 2016 en Primera División fue, precisamente, en este torneo con la victoria sobre el Granada. Porque la otra victoria lograda en la máxima categoría fue, allende los tiempos, contra el Eibar que en esta ocasión nos pulió, nos pisoteó, nos mojó la oreja y nos goleó sentenciando unos octavos de final en la ida que hace que la vuelta, el 12 de enero, sea un trámite para desfogar a la chavalada del Promesas.

Más allá de la nueva decepción de los rojillos, y van… lo que hay que hacer es una lectura entre líneas que deja bastante clara la denuncia y protesta de Joaquín Caparrós. Y es que Jokinsson quiere fichar, pero la directiva o no oye, o no quiere oír, o no tiene orejas por el frío que hace. El caso es que se caen todos los nombres que salen, como el del tercer portero (¿no había cuarto?) del Sevilla. Y vaya a preguntar por otro meta, la risa que nos va a dar cuando den precio.

La misma risa que con muchos de los jugadores que saltaron al verde en Copa. Unos porque no tienen la cabeza en el juego, otros porque no les da para más, el caso es que la imagen volvió a ser la de lástima y pena. No hay equipo, no hay sistema, no hay jugadores y, de lo poco salvable y con quilates y juego, o no quieren sacarlos o se bloquean y no se acuerdan de jugar.

El Eibar, sin Enrich, Inui, Fran Rico ni Riesgo, por mentar alguno de los titulares, vapuleó a Osasuna. Con una posesión de casi el 70 por ciento, de visitante, ojito. Para el minuto uno Mario evitaba el primer gol de Bebé. Y los presentes se frotaban los ojos, ante la nula capacidad, el escaso juego y la falta de tensión de los rojillos. “Año Nuevo, mismo fútbol”. Así se podría resumir el encuentro contra los de Mendilibar.

Los armeros parecían el FC Barcelona, y Osasuna un juguete roto. No se presionaba, no se guardaban las líneas, no se aprovechaban las escasas concesiones que hacía el rival. Por no hacer, ni se variaba el esquema ante el desastre de partido. Mientras tanto, en el banquillo visitante, José Luis se desgañitaba, permutaba de banda a Bebé con Escalante, presionaba a Adrián para que moviera el equipo, daba órdenes a Gálvez para ordenar la defensa y mandar en salida… Vamos, igualito uno y otro, como se pudo ver en el segundo tiempo cuando el técnico vasco protestaba al asistente con 0-2 en el marcador y el de Utrera a lo suyo: masca, masca, masca…

Los goles fueron de traca de fin de año, aprovechando que estamos en Navidad. El central del Eibar Gálvez sale, da cuatro pasos, mete un pase a la espalda de Buñuel, Luna la pone y, a falta de Sergi Enrich, Nano empuja a placer. Y no se compliquen la vida más. No hace falta ser Olivier Giroud y dar un taconazo en el centro del campo, de espaldas, correr la mitad del terreno para culminar la jugada con un escorpionazo al larguero y a gol. Para nada. Si enfrente está Osasuna, basta el ABC para marcar.

Como el segundo gol. Sergio León yerra el mano a mano contra Yoel, que despeja a córner y evita el empate. Sacamos de esquina, contra del Eibar, superioridad de cinco rivales contra tres rojillos. Centro rasito desde la derecha, taconazo de Adrián en el área pequeña, Mario saca con los pies, Tano se marca una mezcla de lambada con moonwalker, cae al suelo y Bebé fusila. 0-2.

O el tercero. Cuando se derrama el partido. Cuando pensamos ya en beber agüita, a ver si por lo menos es de Lourdes y tenemos milagro de salvación. Salida del Eibar, balón a la izquierda, recorte, centro y cabezazo a gol. A placer. A puerta gayola, como los amantes de los cuernos, pero en plaza foránea. Todo facilidades. Nada de incomodidades…

Adiós, a la Copa adiós. Osasuna se vuelve sano. Ahora, dejando la juerga y el alcohol, dejando el choteo, a trabajar y a empezar el Año Nuevo con una victoria contra el Valencia. A preparar la primera de las finales, que nos quedan muchas. A levantar la situación con lo que hay, aunque sea escaso. Los rivales nos pueden ganar, pero lo que no pueden es vapulearnos. Y yo que pensaba que los rojillos iban a regala un triunfo copero a mi Amor el día de su cumpleaños…

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!