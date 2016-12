¿Ahora sí, so cabr…s?

¿En todos los partidos de Liga que llevamos han sido incapaces de ganar en El Sadar y ahora, en la Copa, el último partido del año va y ganáis? Como dice el chiste, “ahora los pisoteaba”. Si es que manda bemoles que tras el añito (en Primera) que llevamos, vayamos a despedirlo con una victoria y la clasificación para octavos de final de la Copa del Rey. Con lo mal que ha jugado el equipo. Con el feo a Martín tras el ascenso. Con los plantones a la prensa. Ala, una victoria y ahora todo bonito y todo perfecto.

La verdad es que tampoco era un partido para echar cohetes o para sacar conclusiones. ¿O sí? El Granada llegaba a Pamplona con muchas bajas, con 1-0 y en situación liguera similar a Osasuna. Pero si es cierto que en la ida les dimos oxígeno a ellos, no menos cierto es que la victoria y el pase a la siguiente ronda nos da a nosotros oxígeno. La mala leche es que llegue justo antes del parón por las Navidades.

Todo es posible en esta vida. Si Paco Alcácer es capaz de marcar con el Barcelona, ¿cómo no va a ser posible que gane Osasuna?¿Y con Caparrós de entrenador?¡Claro que sí, hombre! Si es que sois de malpensados, de hombres (y mujeres, que no está la cosa para discriminar que con la mínima me sale alguna feminazi de turno y me la monta) de poca fe… Pero nada. Como sarna con gusto no pica, ni mortifica, no os lo tengo en cuenta y listos.

Listos los rojillos, que espero que no se vayan de vacaciones con la sensación del trabajo bien hecho. Mucho tienen en lo que pensar. Pero, para empezar, ya se ha acabado con la sequía de Caparrós, ya se ha ganado en Pamplona por primera vez y en partido oficial. Ya se va viendo algo de juego, algo de esquema, algo de equipo. Y repito, estando tan necesitados de noticias buenas como estamos, todo se aprovecha.

Me gustó el toque de atención a Torres, se merecía un descanso y el equipo ganó en velocidad, ya que el de Arre anda espeso y frena las avanzadas. Fran Mérida tiene que empezar a ser una de las referencias en la organización, y buena muestra de su juego se quedó en los pelotazos con sentido que enviaba al ataque, de uno de ellos nació el penalti fabricado (y marrado) por Sergio León. Esperemos que se recupere para 2017.

La defensa ya tiene un nuevo capitán. Se llama Iván, y en los cuatro partidos que ha jugado se ha hecho ya el amo de la zaga. Partiendo de que Mario jugó en su línea, mejor que Nauzet, la zaga estuvo lista y acompañó la suerte de que los fallos no se convirtieron en goles rivales. Unas veces por el larguero y otras por las manoplas de Mario, sobre todo en la primera parte, los defensas cumplieron y Clerc cerró y sumó en ataque.

Lo mejor de la primera parte fueron las ocasiones y el gol de Berenguer. Álex se entonó, aunque es cierto que tuvo que chutar dos veces en la misma jugada para conseguir un gol de esos que entran llorando y que necesitan casi del videoarbitraje. De todos modos, para mí que el meta rival, Oier, estaba pensando en quedarse quieto si había tercer disparo, para no desalentar al rojillo

Gol a favor en momento clave, poco antes del descanso. Y reanudación con Jaime Romero en vez de un tocado De las Cuevas que, para la calidad que tiene, me anda también este año de aquella manera. Y el interior hizo el segundo para alegría de la parroquia y clasificación momentánea. Un gol de killer, de recoger tras una buena peinada de Oriol Riera, de recortar al centro, levantar la vista y colocarla donde sabe que el meta no va a llegar. Listo, Jaime.

Como listos anduvieron los de atrás. Porque tras el 2-0 el Granada empezó a achuchar, pero entre Mario, Márquez, Unai, Clerc y Buñuel no dejaron que el marcador variara, para alegría de la parroquia navarra. Alegrón de los gordos para poner el broche a un año de alegrías y penas, de dolor y placer, de sufrimiento y sonrisas. Un año de osasunismo puro, porque somos así.

Feliz 2017 a todos los rojillos del mundo. Que el próximo año nos traiga, para comenzar, una victoria contra el Valencia. Que nuestros deseos se cumplan, que tengamos salud, que tengamos felicidad y, sobre todo, que tengamos amor. Que el trabajo no falte a nadie y que tengamos muchos motivos para celebrar, tanto en los personal como en lo profesional. Y con los de rojo, claro, porque manda bemoles que ahora se despidan con una victoria tan bonita…

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!