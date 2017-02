¿Qué son los ODS? Una explicación con una anécdota

Os lo podemos explicar con una definición, 17 objetivos, 169 metas, y un consenso entre los Estados miembros de Naciones Unidas, pero para añadiros más detalles está Google, con su enorme profusión de datos. Lo podemos explicar también a partir de la jornada que la Coordinadora de ONGD celebró al efecto en el Parlamento de Navarra, pero igual os parece de un nivel técnico que requiere de una base previa. Por eso os lo vamos a explicar con una anécdota que contó hace bastantes años un experto en cooperación, de nombre Miguel Romero, ya fallecido. Cuando en un Consejo de Cooperación estatal, un secretario de Estado le respondió a una crítica sobre la política española de comercio de armas diciendo: ¿No quieren ustedes el 0,7? Pues entonces no se metan con el 99,3”.

“Si queremos que la solidaridad tenga no ya eficacia, sino sentido, decía Miguel Romero, hay que `meterse´con el 99,3”. Ya no se trata ya de un deseo. Los Objetivos del Milenio y la llamada Agenda 2030 exigen esta coherencia a cada una de las administraciones. También a las más próximas, incluido el Gobierno de Navarra, en una suma de hojas de ruta que orienten las líneas políticas maestras de aquí a ese no tan lejano 2030, lo que deberá traducirse presupuestariamente, para concretar en hechos la política social, la defensa de los derechos humanos y la apuesta por un medioambiente sostenible.