ODS y nuevo año

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se denominan en inglés Sustainable Development Goals. Cumplirlos, ciertamente, supondría una goleada histórica por la escuadra a la desigualdad vulneradora de derechos humanos; preludio para nuevas conquistas. Derechos humanos que sin embargo se mueven en los últimos tiempos en un marco preocupante, no ya práctico sino también teórico. Los DDHH no son `buenismo´, término acuñado en los últimos años, no reconocido por la RAE, y sin antítesis utilizada. Los derechos humanos ni siquiera son recomendaciones morales o éticas. Los derechos humanos son legalidad. Incumplida y vulnerada legalidad.

Una de las dificultades de la Agenda 2030, es su largo horizonte cronológico. Necesario en plazos de transformación realistas tal y como funcionan las prioridades de la agenda internacional. Pero proclive al olvido o a la reiteración hueca en un mundo informativo cortoplacista, necesitado y al mismo tiempo abastecido permanentemente de novedades instantáneas. Con el riesgo de caer en el cansancio, en la desmoralización o en una travesía en el desierto, más aún si los objetivos no avanzan como es debido, como ocurrió con los ODM. Como señala el experto Gonzalo Fanjul, a este riesgo se le añade “su amplitud inabarcable”, por lo que ambos factores “pueden diluir el impacto de esta agenda de forma peligrosa”.

“Paz, desarrollo sostenible y derechos humanos son tres pilares indispensables e interconectados del trabajo de Naciones Unidas” ha dicho recientemente el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero ese armazón de justicia social y de lucha contra la extrema desigualdad de oportunidades inevitablemente requiere dinero, y presión de la opinión pública para que sus gobiernos inviertan como les corresponde. Ya no vale la excusa de mirar para otro lado. Nuestra generación dispone de muchísima información, y precisamente por ello tiene mucha más responsabilidad en la lucha contra la pobreza que la anterior.